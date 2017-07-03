Ткачев: вино полезно для демографической ситуации в стране

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что употребление вина может положительно сказаться на демографической ситуации в стране, а также на здоровье нации за счет снижения популярности крепкого алкоголя. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.

«Мы — страна, пьющая крепкие алкогольные напитки: водка, самогон. Это все забирает здоровье, жизни людей, а это (употребление вина) изменит ситуацию, в том числе демографическую. И здоровье населения, я очень надеюсь, изменится в лучшую сторону», — сообщил Ткачев.

Министр напомнил, что в европейских странах реклама вина разрешена на телевидении и это не сказывается на здоровье жителей.

«Сейчас ситуация в России меняется в пользу вина, качества, люди начали разбираться, интересоваться. Конечно, всему есть мера — можно и воды ведро выпить и умереть. Вино предполагает меру, а большинство в нашей стране даже толком и не разбирается»,— сказал господин Ткачев, отметив, что и в России появились собственные «очень качественные вина», которые гораздо дешевле импортных.

Ранее Ткачев заявлял, что Минсельхоз может увеличить пошлину на ввоз виноматериалов в Россию или полностью запретить их импорт через 5–7 лет. Ограничение импорта создаст стимулы для закладки виноградников, которую сейчас сдерживает ввоз дешевых виноматериалов, объяснил он.