Суд отклонил жалобу РЖД на отказ во взыскании с Минфина 1,7 млрд рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу РЖД на решение Арбитражного суда Москвы. Госкорпорация просила отменить решение от 15 марта, когда Арбитражный суд Москвы отказал компании во взыскании с России в лице Минфина 1,7 млрд руб. за перевозки льготных категорий граждан в 2010 г. Это повторное рассмотрение дела.

При первом рассмотрении Арбитражный суд Москвы 13 марта 2014 г. удовлетворил иск РЖД, взыскав с России в лице Министерства финансов 1,7 млрд руб. Суд тогда отказал РЖД в иске к Минтруду. Девятый арбитражный апелляционный суд 13 мая 2014 г. оставил в силе это решение.

Арбитражный суд Московского округа 14 августа 2014 г. отменил решение судов нижестоящих инстанций и отправил дело на новое рассмотрение.

Ранее представитель РЖД заявлял, что выделенные государством средства на льготные перевозки граждан намного меньше реальных затрат на перевозку льготников. В свою очередь представитель Минфина заявил, что ведомство выполнило свои обязательства в соответствии с требованиями законодательства. При этом юрист обратил внимание на то, что размер фактических расходов, понесенных при перевозках пассажиров данной категории, компания не доказала. Представитель Минтруда поддержал позицию Минфина.

На одном из предшествующих заседаний представитель перевозчика заявил, что в 2010 г. стоимость таких перевозок составила 5,7 млрд руб. Компании было возвращено лишь 4 млрд руб. В связи с этим РЖД обратились в суд с иском о взыскании 1,7 млрд руб. убытков.