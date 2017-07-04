«Уралвагонзавод» не будет выплачивать дивиденды за 2016 год

Единственный акционер «Уралвагонзавода» (УВЗ) – госкорпорация «Ростех» – на годовом собрании 30 июня принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2016 г., говорится в сообщении компании.

Принято решение 61% чистой прибыли, или 938,871 млн руб., направить на проекты развития компании и софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2020 г.». Еще 33,9% чистой прибыли (520,969 млн руб.) будут направлены на финансирование социальных программ и благотворительность, 5% (76,972 млн руб.) – в резервный фонд. На выплату вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии общества будет выделено 0,2% чистой прибыли (2,627 млн руб.).

«Уралвагонзавод» получил в 2016 г. чистую прибыль по РСБУ в размере 1,539 млрд руб. против 10 млрд руб. чистого убытка в 2015 г. По МСФО группа предприятий УВЗ в 2016 г. сократила чистый убыток втрое, до 5,306 млрд руб. В последний раз УВЗ выплачивал дивиденды по итогам 2012 г., направив на эти цели 5% чистой прибыли по РСБУ, или 475,529 млн руб.