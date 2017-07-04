Анонс «Ведомостей» на 5 июля 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
госинспекция труда часто штрафует за договор гендиректора;
россияне ждут ужесточения внутренней политики, но Кремль ожидания вряд ли оправдает;
с набором персонала вполне справляются роботы.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийятро объяснил в интервью, почему его страна пострадала от антироссийских санкций
и статью на полосе «Комментарии»: Россия собрала все низко висящие плоды дружбы с Китаем.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».