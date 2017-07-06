В августе откроют первый прямой рейс из Москвы на Бали

Первый прямой рейс Москва - Бали будет открыт в августе. Перелет будет осуществлять компания Garuda Indonesia, передает ТАСС со ссылкой на интернет-портал Tempo.

«Мы готовимся к открытию прямого авиасообщения с Москвой», - заявил на встрече с журналистами в Джакарте посол Индонезии в России Мохамад Вахид Суприяди. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю. «Надеюсь, что открытие этого рейса позволит привлечь больше российских туристов в Индонезию», - сказал Суприяди.

Дипломат не назвал точную дату начала полетов, а также столичный аэропорт, с которым начнет сотрудничать Garuda Indonesia. По его словам, если начинание окажется удачным, «флагманский перевозчик Индонезии готов рассмотреть открытие сообщения между Москвой и Джакартой».

Прямое авиасообщение между Россией и Индонезией отсутствует уже несколько лет. Прямой рейс может сократить временные затраты на путешествие с 19-23 до 11 часов.