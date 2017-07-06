«Русская аквакультура» купила завод по разведению мальков в Норвегии

«Русская аквакультура», занимающаяся товарным выращиванием рыбы, купила завод по производству посадочного материала Villa Smolt AS в Норвегии. Предприятие владеет лицензией на производство до 5 млн штук смолта (мальков) ежегодно. «Русская аквакультура» планирует получить первый посадочный материал с завода в 2018 г.

Компания оценивает сделку "как важный шаг на пути построения эффективного вертикально-интегрированного холдинга" и рассчитывает перенять опыт норвежских специалистов для использования при строительстве собственных мальковых заводов в России.

Сумма сделки не раскрывается.

Технология производства Villa Smolt AS основана на системе замкнутого водоснабжения, позволяет производить как малька радужной форели, так и смолт атлантического лосося.

ПАО «Русская аквакультура» (бывшее ОАО «Группа компаний "Русское море") занимается товарным выращиванием лосося в Баренцевом море и форели в Карелии. Компания была основана в 1997 г. как импортер сельди и скумбрии из Норвегии. В 2010 г. она провела IPO на Московской бирже, в ходе которого инвесторы приобрели 18,9% акций на $90 млн, хотя первоначально объем предложения планировался в диапазоне $130,2-173,5 млн.

Основной владелец компании (47,98% акций) – ее основатель Максим Воробьев.

По итогам 2016 г. «Русская аквакультура» увеличила реализацию в два раза - до 5300 т с 2700 т в 2015 г., когда компания оказалась в трудном финансовом положении из-за гибели рыбы после эпидемии лососевых вшей в садках в Баренцевом море. Выручка «Русской аквакультуры» в прошлом году выросла почти в три раза - до 2,5 млрд руб. с 865 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб. после убытка в размере 1,9 млрд руб. в 2015 г. Объем биомассы в садках компании на конец прошлого года составлял 10 500 т.