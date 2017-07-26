Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 26 июля 2017 года

Интервью

Дональд Трамп дал интервью The Wall Street Journal, заявив, что работает над реформой налогового кодекса с целью снизить налоговую нагрузку на средний класс, назвал кандидатов на пост председателя ФРС США, раскритиковал генерального прокурора читать на WSJ.com читать на WSJ.com

Политика

Трамп в интервью WSJ обрушился с критикой на генерального прокурора Джеффа Сешнса, обвинив его прежде всего в том, что тот самоустранился от расследования «российского следа». Но Трамп не сказал, будет ли Сешнс уволен читать на WSJ.com

Трамп уже несколько дней публично унижает Сешнса, который был едва ли не самым лояльным его сторонником. Он одним из первых поддержал Трампа, а после назначения генпрокурором стал ужесточать миграционную политику и наказания за уголовные преступления. Действия Трампа вызывают критику республиканцев и ставят под вопрос его способность заполнить сотни все еще вакантных мест в администрации читать на FT.com

Несмотря на то что президент Польши отказался подписывать два из трех законопроектов, ограничивающих независимость судов, ЕС пригрозил стране санкциями читать на WSJ.com

Палата представителей конгресса США проголосовала во вторник за законопроект о санкциях против России читать на WSJ.com

Еврокомиссия готова «в течение нескольких дней» предпринять необходимые действия, если сочтет, что американский закон о санкциях против России нарушает интересы ЕС и европейских компаний читать на WSJ.com

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт договорился с сенатом, что не будет участвовать в публичных слушаниях по вопросу о возможном вмешательстве России в выборы. Взамен он начал предоставлять документы и встретился с сенаторами за закрытыми дверями читать на WSJ.com

Мнение

Чем глубже копает спецпрокурор Мюллер, ведущий расследование дела о «российском следе», тем больше паникует президент Трамп, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс читать на FT.com

Экономика

Кандидатами на пост председателя ФРС США после истечения срока Джанет Йеллен являются она сама и экономический советник Белого дома Гэри Кон, заявил президент Дональд Трамп в интервью WSJ читать на WSJ.com

Трамп хочет подготовить всеобъемлющий договор о торговле с Великобританией к моменту ее выхода из ЕС читать на WSJ.com

Экономика Великобритании во II квартале выросла всего на 0,3% читать на WSJ.com

Пять лет назад президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что сделает «все, что нужно», чтобы уберечь еврозону от кризиса. Его слова помогли остановить панику, но восстановление экономики региона оказалось медленным читать на WSJ.com

Программа ЕЦБ по выкупу корпоративных облигаций, похоже, помогла тем, кому она была нужна меньше всего, говорят аналитики: топ-20 крупнейших эмитентов корпоративных бондов в евро увеличили объем эмиссии с четверти до 40% от общего выпуска читать на FT.com

Индустрия

Цены на медь выросли до максимума с мая 2015 г. Если зимой медь резко подорожала на ожиданиях стимулов для экономики со стороны Трампа, то теперь, после коррекции, цены растут благодаря ускорению китайской экономики читать на WSJ.com

Автомобили

Правительство Великобритании объявило в среду, что с 2040 г. продажа новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями будет запрещена читать на FT.comчитать на WSJ.com

Бывший топ-менеджер VW согласился признать вину по уголовному обвинению в манипулировании результатами тестов дизельных автомобилей читать на WSJ.com

PSA сообщила, что получила исторически высокую норму прибыли в первом полугодии читать на FT.com

Прибыль Hyundai Motor упала вдвое в прошедшем квартале, и второе полугодие будет непростым, предупредила компания читать на FT.com

Энергоресурсы

Инвесторы требуют от крупных нефтяных компаний, чтобы они всерьез озаботились финансовой дисциплиной и показали, что могут держать расходы под контролем читать на WSJ.com

Угроза со стороны сланцевых добытчиков и возобновляемой энергии заставляет крупные нефтяные компании сокращать расходы и повышать эффективность добычи читать на FT.com

Saudi Aramco, готовящейся к IPO, придется воевать со сланцевыми добытчиками США на двух фронтах – не только в области нефтедобычи, но и в нефтехимии. Саудовские власти хотят диверсифицировать экономику и бизнес Saudi Aramco, в частности, развивая нефтехимию, но добыча сланцевого газа уже позволила США занять лидирующие позиции в этой области читать на WSJ.com

Финансы

Иностранные инвесторы на многое идут, чтобы понять, что же происходит в китайских компаниях, в акции которых хотят инвестировать: и используют программное обеспечение с машинным обучением, и знакомятся с бывшими женами директоров. Бурным цветом расцвели фирмы, предоставляющие инвесторам такие услуги, тем более что в июне MSCI решил включить китайские акции в свои индексы читать на WSJ.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что традиционные правила при размещении акций в ходе IPO могут быть применены и к первичному привлечению криптовалют (ICO) читать на WSJ.com

Citi наконец вышел из периода посткризисного восстановления, заявил гендиректор банка читать на FT.com

Unicredit обнаружил, что в 2016 г. злоумышленники дважды могли получить доступ к информации о кредитных счетах 400 000 клиентов читать на FT.com

Крупнейшие немецкие банки выиграли от ультранизких процентных ставок. Ранее им сложно было конкурировать с земельными банками читать на FT.com

Технологии

Трамп во время интервью WSJ заявил, что Apple пообещала построить три «больших, прекрасных завода» в США. Apple этого не комментирует, у нее вообще лишь один собственный завод – в Ирландии читать на WSJ.com

Nintendo получила прибыль в квартале, последовавшем за выпуском игровой приставки Switch, и уже более чем наполовину выполнила план продать 10 млн устройств в 2017 г. Но увеличить поставки в ответ на высокий спрос компании будет сложно читать на FT.comчитать на WSJ.com

Как ожидается, при публикации компаниями квартальных результатов Samsung Electronics лишит Intel звания крупнейшего производителя чипов в мире и обгонит Apple по прибыли читать на FT.com

Потребительский рынок

Французский отельер Accor намерен в среду сообщить о поглощении стартапа Squarebreak, предлагавшего дома в аренду. Accor объединит ее с двумя другими, более ранними, покупками под брендом Onefinestay, в результате увеличив количество предложений по краткосрочной аренде домов и апартаментов вчетверо до 10 000. Так Accor пытается конкурировать с Airbnb читать на FT.com

GlaxoSmithKline урежет 30 программ по разработке лекарств и думает о продаже подразделения препаратов для редких болезней. В ходе реструктуризации бизнеса при новом гендиректоре компания планирует 80% средств в рамках НИОКР направлять на «приоритетные активы» читать на FT.com

Менеджмент

Amazon проведет 2 августа ярмарку вакансий: в США ей нужно заполнить 50 000 рабочих мест. Однако столь необходимых ей специалистов по логистике немного, говорят эксперты читать на WSJ.com

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