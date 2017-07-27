Роспотребнадзор опубликовал рекомендации посетителям барбершопов

На сайте Роспотребнадзора появились рекомендации посетителям барбершопов — салонов красоты «исключительно для мужчин, где можно сделать стрижку, придать форму усам и бороде, побриться». Отмечается, что они в последнее время набирают популярность в России.

В тексте говорится, на что посетителям следует обратить внимание при посещении барбершопов. В частности, нужно проследить, чтобы мастер вымыл руки, обратить внимание на то, как дезинфицируются инструменты.

«Для предупреждения распространения гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций проводится дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов. Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, салон обязан использовать только чистое белье, удаление остриженных волос с шеи и лица клиента должно проводиться индивидуальной салфеткой, парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия.