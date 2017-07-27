ФАС разрешила производителю хлебцев Finn Crisp купить второе предприятие в России

ФАС удовлетворила ходатайство шведской компании Lantmannen, которая выпускает хлебцы под маркой Finn Crisp, о покупке петербургского изготовителя хлебобулочных изделий «Ориент продактс».

«ФАС рассмотрела ходатайство Lantmannen Vargarda Kvarn AB о приобретении доли в уставном капитале "Ориент продактс" в размере 100% и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении службы.

Ранее отмечалось, что покупка «Ориент продактс» будет завершена к началу сентября, сумма сделки не раскрывается. Она позволит Lantmannen занять второе место на рынке хлебцев в России, писал ранее «Коммерсантъ».

По данным «СПАРК-Интерфакса», с 2011 г. «Ориент продактс» контролируется кипрской Flabier ltd. Покупателем «Ориент продактс» выступит подразделение Lantmannen Cerealia.