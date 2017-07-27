«Интерфакс»: суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по польскому иску о газопроводе OPAL

Вслед за принятым на прошлой неделе решением Европейского суда о снятии обеспечительных мер по иску PGNiG на использование ранее замороженных мощностей газопровода OPAL (восточного отвода от морской магистрали «Северный поток») Высший земельный суд Дюссельдорфа принял аналогичное решение, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

Именно решение суда в Дюссельдорфе открывает возобновление аукционов на платформе PRISMA, где «Газпром» сможет бронировать мощности этого газопровода.