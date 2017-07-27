«Победа» попросила лишить Red Wings рейсов Москва – Батуми

Росавиация планирует отозвать у авиакомпании Red Wings допуск на регулярные рейсы Москва - Батуми по просьбе лоукостера «Аэрофлота» компании «Победа», следует из материалов, подготовленных ведомством к заседанию межведомственной комиссии (МВК) при Минтрансе по допуску перевозчиков к международным рейсам.

В материалах, опубликованных на сайте Росавиации, говорится, что отозвать допуск ведомство попросила авиакомпания «Победа». «Авиакомпания "Победа" представила в Росавиацию обращение с просьбой отозвать допуск авиакомпании "Ред Вингс" по маршруту Москва - Батуми в соответствии с п. 71, 72 Административного регламента по допуску перевозчиков», - говорится в материалах. Решение должна принять МВК, ближайшее заседание которой намечено на 31 июля.

Сейчас, согласно материалам, Red Wings располагает допуском на регулярные полеты из Москвы в Батуми до семи раз в неделю, а фактически летает по два раза в неделю, начиная с этого летнего сезона. В начале года сообщалось, что «Победа» получила допуск Росавиации на рейсы из Санкт-Петербурга в Батуми - до трех раз в неделю, но летать по этому маршруту так и не начала.

Red Wings - российская авиакомпания, базируется в московском аэропорту «Домодедово». Единственный акционер - лизинговая «Ильюшин финанс Ко».

«Победа» - низкобюджетная авиакомпания группы «Аэрофлот». Образована в сентябре 2014 г. вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность «Добролета». В парке компании - 12 узкофюзеляжных Boeing-737-800 с одноклассной компоновкой.