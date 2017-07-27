«Магнит» может выплатить свыше 10 млрд рублей дивидендов за полугодие

Ритейлер «Магнит» может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия на сумму 10,9 млрд руб., сообщила компания.

Такую рекомендацию дал совет директоров внеочередному собранию акционеров. Размер дивидендов на одну акцию составит 115,51 руб.

В июне акционеры «Магнита» на общем годовом собрании одобрили рекомендацию совета директоров направить на дивиденды за 2016 г. 6,374 млрд руб., или 67,41 руб. на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов «Магнита» за 2015 г. составила около 20,9 млрд руб., за 2014 г. – 26,9 млрд руб. Крупнейший акционер «Магнита» – его основатель и генеральный директор Сергей Галицкий, которому напрямую принадлежит 38,6% акций, примерно 54% акций находятся в свободном обращении.