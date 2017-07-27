Анонс «Ведомостей» на 28 июля 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

слабый доллар подрывает планы центробанков мира;

китайцы отказываются от продавцов и кассиров в магазинах быстрее, чем остальной мир;

диджей Давид Гетта заработал за прошлый год $28 млн, но делать это ему будет все труднее.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как россиян обманывают при распоряжении пенсионными накоплениями

и статью на полосе «Комментарии»: Саакашвили не изображает технократа, он украинский патриот.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».