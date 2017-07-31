Saint Laurent запустит интернет-проект в Китае совместно с JD.com

Французский дом моды Saint Laurent в понедельник сообщил о предстоящем запуске интернет-магазина в Китае на платформе Farfetch совместно с JD.сom – вторым по величине интернет-ритейлером страны после Alibaba.

До недавнего времени премиальные бренды держались в стороне от китайского рынка, поскольку считалось, что они не смогут успешно конкурировать с Alibaba и JD.com, через онлайн-платформы которых проходит огромный объем контрафакта.

Однако, как заявила в интервью The Wall Street Journal гендиректор Saint Laurent Франческа Беллетини, партнерство Farfetch и JD.com ослабило опасения, связанные с подделками. «Защита бренда от контрафактной продукции является основным принципом Saint Laurent», – сказала она, добавив, что соглашение с Farfetch гарантирует клиентам полную безопасность покупок.

Рынок Китая крайне важен для западных производителей, поскольку на его долю приходится около 30% общемировых трат на предметы роскоши. У Saint Laurent в материковом Китае всего 18 магазинов, сосредоточенных в Шанхае и Пекине, тогда как конкурирующие компании, включая Prada и Louis Vuitton, уже открыли десятки бутиков.