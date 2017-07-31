Анонс «Ведомостей» на 1 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

молодых российских специалистов все меньше волнуют зарплаты;

вместо одного биткоина завтра может оказаться два;

в августе рубль традиционно находится под давлением;

«Дюнкерк» не уступает новинкам лидерства в прокате.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Австрийский посол Эмиль Брикс рассказал в интервью, почему у Европы не было альтернативы санкциям

и статью на полосе «Комментарии»: как на Ближнем Востоке будет создаваться новая архитектура безопасности.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».