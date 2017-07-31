Анонс «Ведомостей» на 1 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
молодых российских специалистов все меньше волнуют зарплаты;
вместо одного биткоина завтра может оказаться два;
в августе рубль традиционно находится под давлением;
«Дюнкерк» не уступает новинкам лидерства в прокате.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: Австрийский посол Эмиль Брикс рассказал в интервью, почему у Европы не было альтернативы санкциям
и статью на полосе «Комментарии»: как на Ближнем Востоке будет создаваться новая архитектура безопасности.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».