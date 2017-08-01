Погрузка на сети РЖД выросла на 2,2% в июле

Погрузка на сети РЖД в июле 2017 г. выросла на 2,2% и составила 106,6 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., говорится в сообщении компании.

Грузооборот в июле 2017 г. увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составил 208 млрд тарифных тонно-километров (ткм). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 5% и составил 264,4 млрд ткм.

Погрузка за январь – июль 2017 г. выросла на 3,3% в годовом выражении и составила 727,3 млн т.

В понедельник первый вице-президент РЖД Анатолий Краснощек сообщал ТАСС, что рост погрузки на сети РЖД в июле превысил 3%.