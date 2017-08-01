Суд решил взыскать с «Трансаэро» 288 млн рублей в пользу «Аэрофлота»

Арбитражный суд Москвы решил взыскать с авиакомпании «Трансаэро» в пользу «Аэрофлота» около 288 млн руб. из ранее заявленных «Аэрофлотом» 2,2 млрд руб., передал корреспондент «Интерфакса» из суда.

На заседании представитель «Аэрофлота» снизил сумму взыскания до 289 млн руб. с учетом позиции Верховного суда России по аналогичному делу. Представитель «Трансаэро» не возражал против уточненной суммы долга.

В 2015 г. второй по величине российский авиаперевозчик «Трансаэро» оказался не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами порядка 250 млрд руб. Позднее решением правительства компания перешла под операционное управление «Аэрофлота», ее управляющим директором стал член совета директоров последнего Дмитрий Сапрыкин.

16 декабря 2015 г. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по заявлению Сбербанка на полгода ввел в отношении «Трансаэро» процедуру наблюдения. Все последующие иски о несостоятельности авиаперевозчика принимаются судом как ходатайства о вступлении в дело.