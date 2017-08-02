Анонс «Ведомостей» на 3 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
ЦБ ужесточает контроль за банками;
видеонаблюдение на выборах станет вестись по-новому;
под кожу сотрудников вживляют чипы как замену пропуску и кредитным карточкам.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: что пора исправить в здравоохранении, рассказал в интервью партнер «Тим драйва» Леонид Меламед
и статью на полосе «Комментарии»: беднея, россияне не становятся несчастнее.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».