Анонс «Ведомостей» на 3 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

ЦБ ужесточает контроль за банками;

видеонаблюдение на выборах станет вестись по-новому;

под кожу сотрудников вживляют чипы как замену пропуску и кредитным карточкам.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: что пора исправить в здравоохранении, рассказал в интервью партнер «Тим драйва» Леонид Меламед

и статью на полосе «Комментарии»: беднея, россияне не становятся несчастнее.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».