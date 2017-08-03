Казино в игорной зоне «Приморье» в 2016 году получило 1,7 млрд рублей прибыли

Оператор первого казино в игорной зоне «Приморье» — ООО «Джи1 интертейнмент» (контролируется компанией Melco Crown Entertainment) — в 2016 г. получил 1,747 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против убытка годом ранее. Выручка компании выросла в 6,4 раза до 3,631 млрд руб., валовая прибыль — в 12,8 раза до 3,302 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Джи1 интертейнмент» на первом этапе инвестировала 8,24 млрд руб. в строительство и пуск в ноябре 2015 г. на территории интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье» развлекательного комплекса Tigre de Cristal. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн руб.

До 2019 г. «Джи1 интертейнмент» планирует вложить еще 500 млн руб. в реализацию своего второго развлекательного объекта. Новый проект будет реализован при участии корейской Kangwon Land. В рамках второй очереди планируется построить объект площадью 100 000 кв. м, включая гостиничный комплекс, торговый центр, фуд-корт.