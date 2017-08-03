Анонс «Ведомостей» на 4 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

за радиометки на мусорных контейнерах компании готовы щедро платить двум инженерам из Новокузнецка;

в Китае искусственный интеллект вышел из-под контроля;

с 1 сентября у кредиторов станет еще больше возможностей для получения долгов.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: обладатель Гран-при «Кинотавра» 2017 г. режиссер Борис Хлебников рассказал в интервью о своем творчестве

и статью на полосе «Комментарии»: какая армия нужна России.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».