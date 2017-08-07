«Еврохим» приобрел аргентинскую Emerger Fertilizantes

Компания EuroChem Group AG («Еврохим») сообщила, что приобрела Emerger Fertilizantes S.A., частного дистрибутора премиальных и стандартных удобрений в Аргентине. Сумму сделки и другие условия «Еврохим» не разглашает.

Emerger продает порядка 50 000 т удобрений в год, имеет собственный склад на 12 000 т. Около 60% продаж компании приходится на премиальные удобрения, в частности для табачной промышленности, остальное – это продажи клиентам в северо-восточной, центральной и центрально-восточной Аргентине.

«Еврохим» продолжает расширять свою дистрибуторскую сеть для лучшего доступа на несколько важных для группы рынков, в частности через недавние приобретения компаний-дистрибуторов в Бразилии, Болгарии, Венгрии и Испании. Приобретение компании Emerger позволит значительно улучшить позиции «Еврохима» в Латинской Америке – на этот важный регион в настоящее время приходится 11% продаж удобрений группы», – сказано в сообщении.

Согласно данным аргентинской ассоциации производителей удобрений (Fertilizar Asociación Civil), ожидается, что рынок удобрений в Аргентине вырастет с 3,4 млн т в 2016 г. до 5,5 млн т в 2020 г.