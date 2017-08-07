Скважина «Газпрома» дала нефть и газ на гигантском Крузенштернском месторождении

«Газпром» получил притоки газа и конденсата при бурении скважины на Крузенштернском месторождении в Карском море, сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской в интервью.

"На Крузенштернском - испытывают разведочную скважину. И уже испытано 9 объектов в отложениях валанжинского и аптского возраста, везде получены притоки газа и газового конденсата", - сказал он.

Материалы на уточнение запасов Крузенштернского месторождения могут быть отправлены в ГКЗ после бурения скважины в морской части месторождения. «Также идет подготовка к строительству поисковой скважины на морской части месторождения. После этого подадут материалы в ГКЗ, думаю, также очень хорошие перспективы», - отметил министр.

Гигантское Крузенштернское месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе «Газпром» получил без конкурса вместе с Чаяндинским.