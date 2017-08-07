Гендиректор Mail.ru не вошел в совет директоров «Мегафона»

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев не вошел в новый состав совета директоров «Мегафона», говорится в материалах оператора.

В обновленный состав переизбраны гендиректор USM Advisors LLC Владимир Стрешинский, партнер юридической фирмы Winston & Strawn Николай Крылов, руководитель TeliaSonera по региону Европа Роберт Вильгельм Андерсон, председатель совета директоров и партнер в Cevian Capital LLP и Autonomous Research LLP Лорд Пол Майнерс, основатель Next Generation Broadcasting AB Ян Эрик Рудберг, представитель USM Ардаван Мошири. Новыми членами совета директоров оператора стали представитель TeliaSonera Пер Эмиль Нильсон и управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий, а также представитель TeliaSonera Хенриетте Оланд Вендт.

Ранее «Мегафон» увеличил состав совета директоров с 7 до 9 человек. Всего в списке кандидатов было представлено 14 человек. Помимо Добродеева в нем значились представители TeliaSonera Хенриетте Оланд Вендт, Гордон Луббе Дуглас, Ханну-Матти Макинен, а также представители USM Александр Есиков и Павел Митрофанов.

Контрольным пакетом акций «Мегафона» владеет USM Group Алишера Усманова (56,32%), 25,17% у Telia Company Group, 3,92% у MICL, в свободном обращении находится 14,59% акций «Мегафона».