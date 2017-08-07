Анонс «Ведомостей» на 8 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

дрон, а не инспектор все чаще посылается на место страхового случая в США;

фильм «Темная башня» хотя и стал лидером по сборам, но не оправдал финансовых ожиданий;

компания, контрольный пакет которой у РЖД, не страдает от санкций, уверяет в интервью председатель правления GEFCO Люк Надаль.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: кого чаще всего оправдывают российские суды

и статью на полосе «Комментарии»: отношениям России и США есть куда ухудшаться.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».