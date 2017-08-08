Движение поездов по Транссибу в Приморье восстановлено

Ремонтники восстановили размытые ливнями пути на двух участках Транссиба в Приморье, движение поездов восстановлено, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД»). Движение открылось в 10.20 мск, отметил в РЖД.

В свою очередь в сообщении ДВЖД уточняется, что движение на участке Уссурийск – Владивосток восстановлено полностью в обоих направлениях.

Ранее сообщалось, что ливни размыли два участка на Транссибе в Приморье. Один из них – в районе станции Баневурово – восстановили вечером 7 августа. Тогда же удалось наладить движение по нечетному пути на другом участке – в районе пос. Раздольное.