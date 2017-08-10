Роспотребнадзор выпустил рекомендации для клиентов маникюрных салонов

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для посетителей маникюрных салонов, объяснив, как надо следить за выполнением требований санитарии. Ведомство отметило, что услуги «по ногтевому сервису» становятся все более популярными, при этом клиент может получить повреждения кожных покровов, что чревато заражением, если в салоне не дезинфицируют инструменты. В рекомендациях указаны все меры, которые должны предотвратить распространение «гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых заболеваний и других инфекций».

Посетители маникюрных и педикюрных салонов должны удостовериться, что помещение салона и оборудование содержится в чистоте: «Влажная уборка помещений должна осуществляться не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств». Инструменты должны стерилизоваться, паковаться и храниться в стерилизационных упаковочных материалах. «Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах», - добавляет ведомство.

Инструменты, которые могут нанести клиенту порезы, после каждого клиента должны помещаться в дезинфицирующий раствор без предварительного промывания водой.

Также в рекомендациях указано, какими должны быть подушечки для педикюра и их чехлы, салфетки и ванны и ванночки для ног и рук. У сотрудников салонов должны быть личные медицинские книжки, и они должны по правилам проходить медосмотры.

Если маникюр и педикюр делается на дому, риски для потребителя значительно возрастают, предупреждает Роспотребнадзор.