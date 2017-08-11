«Интерфакс»: Сбербанк купил у ВЭБа 19,99% в калийном проекте «Акрона»

Внешэкономбанк (ВЭБ) раскрыл, что 10 августа прекратил владение 19,99% акций ЗАО «Верхнекамская калийная компания» (ВКК), оператора калийного проекта «Акрона».

В середине июня ВЭБ подвел итоги аукциона по продаже 20% минус 1 акция ВКК, победителем был признан Райффайзенбанк. Сумма сделки составила 10,62 млрд руб., она оказалась выше стартовой всего на 20 млн руб.

Однако пакет ВЭБа выкупил не Райффайзенбанк, а ООО «Сбербанк инвестиции», воспользовавшись преимущественным правом, сообщили «Интерфаксу» два источника, знакомых с деталями сделки. До сделки с ВЭБом «дочке» Сбербанка принадлежало 19,99% акций ВКК.