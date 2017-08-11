Кипрские отельеры довольны загрузкой гостиниц

Отельеры на Кипре удовлетворены уровнем загрузки гостиниц, рассказал в интервью CNA президент Кипрской ассоциации гостиниц (PASYXE) Харис Лоизидес. «Точных цифр дать пока нельзя, так как курортный сезон продолжается, но в целом мы довольны, так как в этот период загрузка очень высокая», - заявил он.

По словам Лоизидеса, перспективы на сентябрь и октябрь выглядят многообещающими и в ноябре тоже ожидается хорошая загрузка, но дальнейшие прогнозы пока делать рано. Лоизидес также отметил «замедление» притока туристов из России в последние 15 дней, но считает его временным. По его мнению, это связано со снижением курса рубля и тем, что турецкое направление снова открыто для российских туристов.