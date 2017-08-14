Минтранс отказал Pegas Fly в разрешении на рейсы из «Жуковского» в Рим

Межведомственная комиссия при Минтрансе России отказала авиакомпании Pegas Fly (юридическое название – «Икар») в допуске на регулярные рейсы из аэропорта «Жуковский» в Рим. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Росавиации. Pegas Fly запрашивал допуск на семь рейсов в неделю.

«Уральские авиалинии» получили разрешение увеличить частоты полетов из «Жуковского» в Рим с одного раза в неделю до шести.

«Уральские авиалинии» планировали начать полеты по этому маршруту еще в июне. Тогда рейс не был открыт. Замгендиректора управляющей компании «Жуковского» «Рампорт аэро» Евгений Солодилин объяснял это сложностями, возникшими в ходе переговоров российских и итальянских авиавластей. Затем он говорил, что проблему решили.

В России «Жуковский» считается региональным аэропортом, что снимает с него ограничения межправсоглашений по числу назначенных перевозчиков и международных рейсов (правила действуют для «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково»). Однако статус регионального аэропорта «Жуковского» не везде принимают. Авиавласти Таджикистана и Израиля, относя его к аэропортам Московского авиаузла, долгое время отказывались согласовывать рейсы вторых назначенных перевозчиков от России из этого аэропорта. Такие же сомнения возникали и у авиавластей Грузии.

Аэропорт «Жуковский» открылся в мае 2016 г., а первый рейс принял в сентябре. Сейчас в аэропорту обслуживаются российские авиакомпании «Уральские авиалинии» и Pegas Fly, киргизские Air Manas и Avia Traffic Company, белорусская «Белавиа», турецкие Onur Air и SunExpress. Полеты выполняются в Симферополь, Худжанд, Душанбе, Бишкек, Ош, Минск, Сиань, Анталью, Стамбул, Тбилиси, Баку, Тель-Авив. В 2016 г. «Жуковский» обслужил около 53 000 человек против прогноза менеджмента в 350 000–400 000 человек. Прогноз на 2017 г. – 1,5 млн пассажиров.