Администрация Бурятии решила создать региональную авиакомпанию

Власти Бурятии собираются создать в регионе новую авиакомпанию после ухода с рынка «Бурятских авиалиний» и ПАНХ. Это ТАСС сообщил врио главы республики Алексей Цыденов. По его словам, «Бурятии с ее расстояниями и логистикой регулярное региональное авиационное сообщение жизненно необходимо».

Сейчас полеты из Улан-Удэ в отдаленные северные населенные пункты выполняет иркутская авиакомпания «Ангара». «Мы приняли решение, выделили деньги, договорились, у нас три раза в неделю самолет летает в Нижнеангарск и дважды – в Таксимо. Цена билета – 6000–7000 руб. Разницу субсидируем из республиканского бюджета, – объяснил Цыденов. – Не везде можно проехать на машине, в Северобайкальск и Муйский район проще добраться на поезде через Тайшет».

Созданная в 2009 г. улан-удэнская авиакомпания ПАНХ в 2016 г. столкнулась с финансовыми трудностями. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) расторгла с ней договор лизинга на пять самолетов. ПАНХ сменили «Бурятские авиалинии», летавшие на север республики вместе с дагестанской компанией «Пионер – региональные авиалинии». В феврале 2017 г. Росавиация аннулировала сертификаты эксплуатанта авиакомпаний, поскольку «Бурятские авиалинии» выполняли полеты на воздушных судах с истекшим ресурсом двигателей, а «Пионер – региональные авиалинии» – на самолетах других авиакомпаний, не включенных в ее собственный сертификат эксплуатанта.

Цыденов был назначен врио главы Бурятии 7 февраля 2017 г. и, по его словам, не успел вмешаться в ситуацию.