«Аэрофлот» отменил 20 рейсов из Москвы из-за непогоды

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 14 августа 20 вылетов из Москвы из-за неблагоприятного прогноза погоды, сообщил перевозчик. Кроме того, авиакомпания изменила время вылета трех рейсов.

«Пассажирам отмененных рейсов предоставляется возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки», – сообщается на сайте. Людей оповещают об изменениях в расписании через сall-центр, а прибывших на регистрацию обещают обеспечить всем необходимым согласно стандартам авиакомпании и в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

В понедельник в Москве ожидаются грозы и ливни. По данным центра «Фобос», наиболее сложные метеоусловия ожидаются в период 12.00–21.00.