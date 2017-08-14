Суд оправдал менеджеров шахты «Воркутинская» по делу о гибели 19 горняков

Городской суд Воркуты оправдал бывших должностных лиц шахты «Воркутинская» АО «Воркутауголь», которых обвиняли в нарушении правил безопасности при ведении горных работ после аварии, в которой погибли 19 человек. Прокуратура Коми намерена обжаловать этот приговор, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе надзорного ведомства. Обвиняемыми по делу проходят главный инженер шахты Сергей Моисеев, начальник участка по добыче угля № 8 Андрей Лучинин и начальник участка вентиляции и техники безопасности Данила Вихров. Свою вину они не признают.

Дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, было возбуждено после взрыва на шахте «Воркутинская» в феврале 2013 г. Тогда в шахте на глубине около 850 м взорвался метан. 18 человек погибли в момент взрыва, еще один позднее умер в больнице. Пострадали еще трое. Материальный ущерб АО «Воркутауголь» превысил 212 млн руб.

Комиссия Печорского управления Ростехнадзора решила, что авария произошла из-за нарушения правил взрывобезопасности при эксплуатации электрооборудования, из-за которого в приводной камере ленточного конвейера скопилась и взорвалась метано-пылевоздушная смесь.

Обвинения всем трем фигурантам были предъявлены в феврале 2014 г.