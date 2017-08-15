Авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства

Германская авиакомпания Air Berlin заявила о начале процедуры банкротства. Об этом говорится в сообщении концерна.

Решение было принято после того, как главный акционер компании, национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Etihad Airways, объявила о прекращении дальнейшего финансирования Air Berlin, отмечает Deutsche Welle.

Компания продолжит выполнять регулярные рейсы, а правительство Германии предоставит кредит в 150 млн евро на период реструктуризации.

Берлинская авиакомпании в последнее время несет значительные финансовые потери. По итогам 2016 г. убытки Air Berlin составили 780 млн евро.