Правообладатель образа Ждуна начал в России борьбу с нелегальными продавцами

ООО «Си Ди Лэнд контакт», обладающее исключительными правами на образ Ждуна, начала бороться с нелегальными импортерами и продавцами товаров в виде этого персонажа, пишет «Коммерсантъ». В начале августа компания подала иск на 5 млн руб. к производителю и продавцу игрушек ООО «Компания “Играмир”», сообщает газета со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. На прошлой неделе сайт ФТС сообщил, что воронежская таможня арестовала партию из 84 керамических копилок в форме Ждунов, привезенных с Украины. В описании ФТС копилка описывается как «фигура из керамики в виде безногого существа серого цвета с головой северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания». Законность использования образа импортер не доказал, добавляет издание.

«Си Ди Лэнд контакт», которая в равных долях принадлежит продюсеру Юрию Цейтлину и Анатолию Булыгину, в апреле заключила лицензионный договор с создательницей Ждуна Маргрит ван Бреворт. Компания сейчас обладает исключительными правами на персонажа на территории России, Белоруссии и Казахстана.

Омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов не исключает тысяч исков из-за использования образа Ждуна в интернете, поскольку исключительное авторское право распространяется и на интернет. Также Семенов ждет от правообладателя «масштабного похода по магазинам», и, если «Си Ди Лэнд контакт» занесет Ждуна в таможенный реестр, таможня может начать задерживать партии товаров, которые будут ввозиться в обход авторизованного импортера.