Захвативший отделение Ситибанка в Москве бизнесмен частично признал вину в суде

Предприниматель Арам Петросян, обвиняемый в захвате отделения Ситибанка в центре Москвы, в Московском окружном военном суде (МОВС) частично признал вину. «Я признаю вину частично. Я не террорист, я не считаю, что совершил террористический акт. Я просил, чтобы показали мое обращение к президенту, оно длиной всего пять минут», - цитирует его заявление агентство «Москва». Подсудимый добавил, что раскаивается в том, что временно и незаконно лишил людей свободы. Он заверил, что не является террористом.

Петросян захватил отделение Ситибанка на Большой Никитской улице и угрожал его взорвать. Себя он назвал бизнесменом из Подмосковья, который обанкротился. По словам полицейских, при нем была коробка с солью, которую он выдавал за бомбу, и рация. Затем оказалось, что перед захватом банка он записал и выложил в интернет видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Он пообещал, что совершит резонансное преступление, чтобы рассказать общественности о проблеме банкротства в России. Он требует признать банкротство болезнью на уровне государства и призывает создать специализированные учреждения для обанкротившихся физических и юридических лиц.

К ночи он выпустил заложников и сдался сам. Он обвиняется по статьям о теракте и о захвате заложников с применением предметов, используемых в качестве оружия.