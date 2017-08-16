Анонс «Ведомостей» на 17 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

карьеру чиновников собираются поставить в зависимость от образования;

каждый пятый россиянин испытывает стресс на работе ежедневно;

1917 год не стал революционным для русского искусства.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: почему InterContinental Hotels не сразу решилась открыть отель в Сочи

и статью на полосе «Комментарии»: России не хватает Госплана для перехода к цифровой экономике.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».