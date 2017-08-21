Ткачев: Минсельхоз планирует в сентябре закупочные зерновые интервенции

Минсельхоз уже в сентябре планирует закупочные зерновые интервенции, заявил руководитель ведомства Александр Ткачев.

По его словам, рынок зерна стабильный. «Вы знаете, что в случае всевозможных скачков вверх или вниз по цене у нас есть разные инструменты, в том числе и зерновые интервенции, которые мы будем, безусловно, применять на рынке, чтобы стабилизировать цены в ту или иную сторону, а также другие методы», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

«Безусловно, мы в сентябре будем активно присутствовать, государство будет присутствовать на зерновом рынке для того, чтобы обеспечить во всех регионах нашей страны достаточно хорошую маржинальность прибыли на производстве зерна», – заявил он, комментируя вопрос, когда ожидать начала интервенций.