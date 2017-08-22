Начал банкротство стартап, в который инвестировал Дмитрий Рыболовлев

Стартап по выпуску промышленных систем хранения энергии на основе литиевых аккумуляторов Alevo Group, в который инвестировал экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, не смог выйти на коммерческую стадию и начал процедуру банкротства производственного подразделения в США.

Alevo USA и Alevo Manufacturing на прошлой неделе обратились с заявлением о банкротстве в суд Северной Каролины. «Решение связано со значительными сложностями при запуске коммерческого производства и нехваткой финансирования для продолжения работы», – говорится на сайте Alevo. Первая тестовая промышленная система хранения энергии GridBank была произведена только в январе этого года на чужих мощностях – на заводе по производству энергосистем компании Parker Hannifin в США.

Alevo была основана в 2009 г. норвежским бизнесменом Йостейном Эйкландом, ее штаб-квартира расположена в Швейцарии. Некоторое время ее называли «швейцарской Tesla». Как писала L’Hebdo, Эйкланд уже вложил в компанию около 400–500 млн швейцарских франков. В начале 2017 г. стало известно, что Рыболовлев инвестировал в Alevo 35 млн швейцарских франков и стал вторым по величине акционером компании. Гендиректором Alevo стал Владислав Баумгертнер, экс-гендиректор «Уралкалия».

"Несмотря на преимущества инновационной технологии, Alevo Manufacturing, Inc. столкнулась со значительными сложностями на производстве. Собственной выручки было недостаточно для продолжения операционной деятельности. Alevo активно искала новые источники финансирования текущей деятельности и дальнейшего развития. К сожалению, несмотря на все усилия, средства не удалось привлечь вовремя для продолжения работы компании", - признает Alevo.