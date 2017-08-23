«Коммерсантъ»: Холдинг семьи Ткачева готовится к выходу на столичный рынок

Агрокомплекс семьи министра сельского хозяйства Александра Ткачева приступил к рекрутингу специалистов по развитию сети в Москве и Подмосковье. Объявление о поиске регионального директора по развитию собственной розничной сети в этих регионах опубликовал на прошлой неделе АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» на портале HeadHunter. Об этом пишет «Коммерсантъ». Гендиректор Агрокомплекса Евгений Хворостина не стал комментировать конкретные планы.

В начале июля «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» арендовал склад для хранения продуктов питания в подмосковном складском комплексе Springs Park, писали «Ведомости». Хворостина объяснял тогда, что компания откроет распределительный центр в июле. Это необходимо, чтобы продавать свою продукцию в Москве и области. Сейчас основной рынок для агрокомплекса – это южные регионы, а федеральному игроку необходимо присутствовать в столичном регионе, заметил он. Хворостина собирался вскоре начать переговоры с торговыми сетями и традиционной розницей в Московском регионе о поставках.

В Агрокомплекс входят более 60 предприятий, а его фирменная сеть «Агрокомплекс Натуральные продукты Кубани» в начале года насчитывала 590 магазинов, подсчитал Михаил Бурмистров из «Infoline-аналитики».