Семья министра накормит Москву

Агрохолдинг семьи министра сельского хозяйства Александра Ткачева хочет завоевать столичный рынок Андрей Гордеев / Ведомости

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева арендовал склад для хранения продуктов питания в подмосковном складском комплексе Springs Park, рассказал Дмитрий Герастовский, директор департамента складской недвижимости S.A. Ricci, которая сотрудничает со Springs Park. Это подтвердили «Ведомостям» человек, близкий к агрокомплексу, и собственник терминала в Springs Park Сергей Сорокин. Гендиректор Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева Евгений Хворостина сказал лишь, что компания откроет распределительный центр в июле, но подробности, включая расположение, не уточнил.

Центр необходим компании, чтобы продавать свою продукцию в Москве и области, объясняет Хворостина. Сейчас основной рынок для агрокомплекса – это южные регионы (Краснодарский край, Ростовская обл. и др.). Федеральному игроку необходимо присутствовать в Московском регионе, заметил он. Хворостина собирается вскоре начать переговоры с торговыми сетями и традиционной розницей в Московском регионе о поставках.

Семейный подряд Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева называет себя «крупнейшим агрохолдингом страны». Его в начале 90-х основал отец Александра Ткачева, бывшего губернатора Краснодарского края, а с 2015 г. – министра сельского хозяйства. Бенефициары компании – члены семьи министра, говорил Ткачев. Основные активы агрокомплекса – на Кубани. С 2014 г. он крупнейший производитель молока в России. Компания четвертая среди крупнейших землевладельцев России (земельный банк – 640 000 га) и входит в топ-5 по производству риса и сахара, по данным аналитиков и отраслевых союзов. Выпускает продукцию под собственным брендом «Агрокомплекс – натуральные продукты Кубани»: молоко, колбасы, консервы, напитки, кондитерские изделия и др. У компании более 600 собственных магазинов.

Представители крупнейших сетей – X5 Retail Group, «Дикси», «Ашана» сообщили, что пока представители агрокомплекса на них с предложениями не выходили. Запрос в «Магнит» остался без ответа. «Ашан» уже сотрудничает с агрокомплексом на юге. «Дикси» открыта к сотрудничеству с региональными поставщиками, их доля в последние годы растет, говорит представитель сети Владимир Русанов.

Площадь подмосковного распредцентра пока небольшая – более 1000 кв. м с «прицелом на увеличение», отмечает Сорокин. Компания «будет развиваться поэтапно» в регионе, говорит Хворостина. Для централизации поставок в Московский регион такого склада на первом этапе (2017–2018 гг.) будет достаточно, уверен гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

У «Агрокомплекса» есть серьезное конкурентное преимущество: он работает по модели «от поля до прилавка», включая собственную переработку и розничную сеть, говорит исполнительный директор Союзмолока Артем Белов. Продукция массовая, недорогая и натуральная, поэтому крайне популярна на юге, считает он. Если компании удастся правильно позиционировать ее на столичном рынке, то в перспективе на этот регион сможет приходиться до 30% ее продаж, указывает он.

Торговые сети стремятся расширить ассортимент мясных и молочных продуктов, диверсифицирую пул поставщиков, поэтому проблем с вхождением в сети у агрокомплекса не возникнет, полагает Бурмистров. Не всем региональным игрокам удается завоевать московского потребителя. «Увы, продукт, который делаем мы, не нужен ни сетям, ни потребителю. Нам сложно объяснить потребителю, что наш продукт на 10 руб. дороже, поскольку он честный», – говорил в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров компаний «Дамате» и «Русмолко» Наум Бабаев. Тем не менее доля региональных производителей в сетях растет, сказал представитель Mondelez (производитель кондитерских изделий).-