Siemens купил разработки софта для самоуправляемых автомобилей

Группа Siemens согласилась приобрести нидерландскую компанию по разработке программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей Tass International. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на пресс-релиз Siemens. В компании рассчитывают за счет этого укрепить свой автобизнес. Цена сделки в сообщении не названа.

Софт Tass позволяет воссоздавать сложные ситуации на дорогах, контролировать процесс самоуправления в автомобиле и рассчитывать физические последствия ДТП для гипотетических пассажиров. Годовой оборот компании - около 27 млн евро, в ней работают две сотни человек. Гендиректор цифрового подразделения Siemens Ян Мрозик назвал Tass International несомненным лидером среди разработчиков ПО в сфере обеспечения безопасности вождения и вождения на автопилоте и отметил, что эти сферы становятся все более важными для индустрии. ПО от Tass Siemens планирует комбинировать с собственным и с софтом недавно купленной Mentor Graphics. Компанию Mentor Graphics Siemens купил за $4,5 млрд.