Анонс «Ведомостей» на 31 августа 2017 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
рынок криптовалют растет так стремительно, что инвесторы опасаются пузыря;
новый гендиректор Uber не технарь, зато привык справляться с трудностями;
есть семь типичных ошибок в управлении промоакциями.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Москва сокращает очередь на жилье
и статью на полосе «Комментарии»: о роли ФСБ в развитии отечественной культуры.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».