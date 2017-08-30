Анонс «Ведомостей» на 31 августа 2017 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

рынок криптовалют растет так стремительно, что инвесторы опасаются пузыря;

новый гендиректор Uber не технарь, зато привык справляться с трудностями;

есть семь типичных ошибок в управлении промоакциями.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Москва сокращает очередь на жилье

и статью на полосе «Комментарии»: о роли ФСБ в развитии отечественной культуры.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».