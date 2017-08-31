При выбросе газа и угля на шахте ArcelorMittal в Казахстане погибли трое горняков

В Карагандинской области в шахте «Казахстанская» в Шахтинске, принадлежащей АО «АрселорМиттал Темиртау», 31 августа произошел внезапный выброс угля и газа, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства по инвестициям и развитию Казахстана. На момент аварии в шахте находилось 136 человек, из них трое – в аварийной выработке. Погибли три человека, еще трое госпитализированы, сообщает Tengrinews. По данным «Интерфакса», в больницу доставлены четверо пострадавших.

Работа шахты приостановлена, там идет разгазирование, сообщил «Интерфаксу» директор шахты Александр Забелин. По факту аварии начато досудебное расследование, первые результаты он ждет через 10 дней. «Превышение газа составило до 70%. Завалов горной массы не зафиксировано», – отметил директор.

Выброс произошел примерно в 4.21 утра по местному времени на вентиляционной сбойке (проходческий забой) 332 Д6-з № 1, сообщают в министерстве инвестиций. Забелин сказал, что, по предварительным данным, на глубине 600 м произошло «газодинамическое явление с выбросом угля и газа». Погибших нашли в 5.35 утра. На 7.05 из шахты были выведены 130 человек, кроме трех горняков, обеспечивающих проведение аварийно-спасательных работ.