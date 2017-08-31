Россия перевыполнила план по сокращению добычи нефти

В августе Россия перевыполнила план по сокращению добычи нефти на 36 000 барр./сутки, доведя суточное производство до 1,489 млн т, или 10,911 млн барр./сутки, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с данными статистики.

Согласно соглашению о сокращении добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК Россия должна сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн барр./сутки, что на 300 000 барр./сутки ниже среднесуточной добычи октября 2016 г. В предпоследний день августа суточная добыча упала до минимальных значений с начала года – 1,478 млн т, или 10,833 млн барр.

По расчетам Минэнерго, Россия в 2017 г. снизит добычу нефти минимум на 0,1% до 547 млн т. Последний раз страна снижала добычу в кризисный 2008 год – на 0,6%.

Россия добровольно начала снижать производство нефти в ноябре прошлого года. Это результат договоренностей со странами ОПЕК и другими странами-производителями: они решили сократить производство на 1,8 млн барр./сутки от уровня октября 2016 г. Квота России – 300 000 барр./сутки. В июле Россия сократила его на 307 000 барр./сутки. Сначала эти ограничения действовали до конца июня текущего года, но страны решили продлить действие соглашения до конца марта 2018 г., сохранив квоты для всех участников. Цель соглашения – снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.