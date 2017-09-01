Белоруссия повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 сентября повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства, пошлины повышены в соответствии с постановлением совета министров, которое подписал премьер-министр Андрей Кобяков.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышена с $74,4 до $84,1 за 1 т, пошлина на прямогонный бензин - с $40,9 до $46,2 за 1 т, на товарные бензины - с $22,3 до $25,2 за 1 т. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $25,2 за 1 т и увеличится на $2,9. Такая же пошлина установлена на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла.

С 1 августа экспортные пошлины на сырую нефть и некоторые нефтепродукты были снижены, напоминает ТАСС.