В ОСК сообщили о сокращении российского гражданского флота вдвое за 17 лет

За последние 17 лет число судов, внесенных в регистры в России, сократилось вдвое, до 11 000 единиц, флот стремительно стареет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). Их предоставил агентству врио гендиректора АО «Судостроительный завод "Лотос"» (входит в производственный дивизион CNRG Group, структуры ОСК) Дмитрий Антонов. «Всего старше 40 лет - 2737 судов, - цитирует агентство. - Дальнейшая их эксплуатация угрожает безопасности судоходства и связана с высокими рисками аварий».

ОСК рекомендует принять меры к обеспечению долгосрочной господдержки строительства в России гражданских судов.

Сейчас в регистрах числится 11 101 судно. На 2000 г. в них было 22 000 судов. Сейчас грузовых самоходных сухогрузов зарегистрировано 816 единиц (их средний возраст - 39,7 лет), самоходных наливных судов - 596 единиц (средний возраст - 40,5 лет), несамоходных сухогрузов - 3850 единиц (средний возраст - 34,3 года), буксиров-толкачей - 3940 единиц (средний возраст - 38 лет), пассажирских судов - 1270 единиц (средний возраст - 34,2 года), круизных судов - 96 единиц (средний возраст - 41,2 года).

АО «ССЗ "Лотос"» - ведущее судостроительное предприятием на юге России, также оно занимается ремонтом корпусов судов, судовых систем и механизмов.

Ранее Антонов заявлял, что «Лотос» в апреле 2018 г. спустит на воду первый в России морской круизный лайнер. Судно, рассчитанное на 310 пассажиров, было заложено на астраханском заводе в августе 2016 г. Заказчик лайнера - «Московское речное пароходство». Судно класса «река-море» предназначено для перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом через Волго-Донской канал. ТАСС оценивал стоимость судна в 2,5 млрд руб., срок окупаемости - от 15 до 25 лет.