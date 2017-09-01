В суд подано заявление о банкротстве старейшего книжного Петербурга

Петербургская сбытовая компания подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве старейшего книжного Северной столицы - ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский дом книги» из-за долга за электроэнергию в 792 000 руб.

Компании принадлежит самый известный книжный магазин Петербурга - «Дом книги», располагающийся в доме Зингера на Невском проспекте в Петербурге.

Указанный долг в 792 000 руб. у компании образовался за период с января 2015 г. по декабрь 2016 г., с марта 2017 г. и с мая по июль 2017 г. «Всего в 2017 г. за период с января по август от потребителя поступила оплата в размере порядка 103 000 руб.», - говорится в сообщении сбытовой компании.

Летом 2012 г. губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил городскому комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации принять все меры, чтобы спасти Дом книги. В октябре 2016 г. новый инвестор погасил долги компании в размере 176 млн руб., дело о банкротстве было прекращено. Тогда же представитель инвестора сообщил о намерении расширить торговую сеть Дома книги на 10-15 магазинов.