Структура Рашникова продала 3% ММК

Структура основного владельца ММК Виктора Рашникова Mintha Holding продала 3% (335,230 млн акций) компании в рамках сделки, организатором которой выступил Goldman Sachs, говорится в сообщении ММК.

В результате доля Рашникова снизилась с 87,3% до 84,3%, а free float вырос с 12,7% до 15,7%, говорится в сообщении. Mintha Holding взяла на себя обязательство не продавать акции ММК в течение трех месяцев после сделки.

ММК не раскрыл цену размещения. Во вторник на Лондонской бирже 3%-ный пакет стоил $223 млн.