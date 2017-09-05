Виктор Рашников продаст акции ММК на $223 млн

Компании это нужно для попадания в индекс MSCI, считают эксперты

Акции будет продавать Mintha Holding Limited, бенефициаром которой является Рашников, уточняется в пресс-релизе Е. Кузьмина / Ведомости

Goldman Sachs начал сбор заявок от инвесторов на приобретение 335 млн существующих акций Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова (3% уставного капитала), говорится в сообщении компании на Лондонской бирже.

Акции будет продавать Mintha Holding Limited, бенефициаром которой является Рашников, уточняется в пресс-релизе. После продажи 3% акций доля Mintha Holding снизится до 84,3%, а доля в свободном обращении соответственно вырастет до 15,7%, следует из сообщения.

Условия размещения предполагают lockup-период на 90 дней, в ходе которого владелец основного пакета не сможет продавать акции.

По какой цене основной акционер ММК намерен продать 3% металлургической компании, не сообщается, представитель ММК на вопросы «Ведомостей» не ответил. Во вторник на Лондонской бирже 3% пакет стоил $223 млн.