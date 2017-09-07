Российским авиакомпаниям потребуется месяц для возобновления полетов в Египет

После подписания указа о возобновлении авиасообщения с Египтом российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов, заявил министр транспорта Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума. «Достаточно оперативно наши авиакомпании справятся с этой задачей. Тем более, они уже морально готовятся к этому процессу. Я не думаю, что он будет слишком длительный: в пределах одного месяца эта задача точно будет решена», - приводит его слова Прайм.

Ранее о желании восстановить сообщение с Египтом заявил президент России Владимир Путин. При этом он оговорился, что авиационные службы будут продолжать работу по обеспечению безопасности.